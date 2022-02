Auseinandersetzung in Crailsheim: 27-Jähriger mit Stichwunde aufgefunden

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten ist es am Mittwochabend (23.02.) in Crailsheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie gegen 18.20 Uhr darüber informiert, dass bei einer Auseinandersetzung am Postplatz ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei.

Bis zum Eintreffen der eingesetzten Streifen, waren alle beteiligten Personen geflüchtet. Wenig später fanden eine Polizeistreife einen 27-Jährigen mit einer Stichwunde auf. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei in Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 07951 480-0.