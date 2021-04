Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist in Stuttgart von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe den 46-Jährigen auf dem Rad, der auf dem Geh-/Radweg unterwegs war, beim Linksabbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß am Donnerstag wurde der Radfahrer schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 32 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210402-99-65790/2