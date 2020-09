Autofahrer flüchtet in Oberkochen vor Polizeikontrolle und liefert sich eine Verfolgungsfahrt

Gegen 2.35 Uhr am Sonntagmorgen (06.09.) wollten Beamte des Aalener Polizeireviers an der Einmündung Aalener Straße / Bürgermeister-Bosch-Straße in Oberkochen ein Auto der Marke MG Rover anhalten, um dessen Fahrer einer routinemäßigen Kontrolle zu unterziehen. Der Autofahrer ignorierte ab laut Polizei die Haltesignale, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr davon.

Während der Verfolgungsfahrt bog das Fahrzeug in die Katzenbachstraße / Langertstraße ein, wo der Fahrer das Licht des Autos ausschaltete. Anschließend fuhr er in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße, stellte das Fahrzeug ab und stieg aus. Da bei dem 22-Jährigen starker Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.