Autofahrer mit 4,5 Promille bleibt auf Gegenfahrspur stehen

Geislingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist mit 4,5 Promille auf der Gegenfahrspur mit laufendem Motor stehengeblieben. Polizisten hätten den 41-Jährigen weder ansprechen können, noch habe ein Atem-Alkoholtest geklappt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Ein Arzt nahm dem Mann schließlich Blut ab und stellte den hohen Pegel fest. Die Polizei beschlagnahmte nach dem Vorfall am Montag in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) den Führerschein des Mannes.