B14: Fahrbahn am Leutenbachtunnel wird saniert – zeitweise Vollsperrung

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) beginnt ab Freitag (12.08) mit Sanierungsarbeiten an der B14. Das geht aus einer Pressemitteilung am Mittwoch (27.07.) hervor. Die Sanierungsarbeiten beginnen am nördlichen Portal des Tunnels Leutenbach bis kurz nach der Anschlussstelle Nellmersbach.

Als Vorarbeiten werden in der Woche von Montag (08.08.) bis voraussichtlich Donnerstag (11.08.) die Mittelstreifenüberfahrten geöffnet. Diese Arbeiten finden ausschließlich nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr statt. Aus Sicherheitsgründen wird während dieser Arbeiten in jede Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Tagsüber wird während der Maßnahme in diesem Bereich die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h beschränkt.

Fahrbahn während der Sanierungsarbeiten voll gesperrt

Die sich an die Vorarbeiten anschließenden Sanierungsarbeiten sind unterteil in zwei Bauphasen. Mit der Bauphase eins wird am Freitag (12.08.) begonnen. Im Zuge dieser Bauphase wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart und die Anschlussstelle (AS) Nellmersbach in Fahrtrichtung Stuttgart saniert. Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit ist das nur unter Vollsperrung möglich.

Die Umleitung erfolgt über die AS Winnenden-West. Dort wird der Verkehr dann aufgeteilt nach Hertmannsweiler – Nellmersbach oder Leutenbach – Nellmersbach. Der Abschluss der ersten Bauphase ist laut Regierungspräsidium für Samstag (20.08.) geplant.

Im Anschluss daran wird in Bauphase zwei die Fahrbahn in Fahrtrichtung Backnang und die Anschlussstelle (AS) Nellmersbach in Fahrtrichtung Backnang saniert.

Baumaßnahme soll bis 8. September abgeschlossen sein

Die Baumaßnahme soll bis voraussichtlich 8. September vollständig abgeschlossen sein. Aufgrund der genannten Einschränkungen und der sehr hohen Verkehrsbelastung auf der B14 ist während der gesamten Bauzeit mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.