Bad Cannstatt - Waiblingen: Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten am 13./14. und 14./15. Oktober

Zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen wird in den Nächten des 13. und 14. Oktober und des 14. und 15. Oktober 2021 an der Oberleitung gearbeitet. Das teilte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) am Montag (04.10.) mit. Dadurch kommt es zu folgenden Fahrplanänderungen:

Die Züge Bad Cannstatt ab 00:09, 00:19, 00:39, 00:49, 01:09 und 01:19 Uhr halten in Richtung Waiblingen nicht an der Nürnberger Straße, am Sommerrain und in Fellbach.

"Fahrgäste, die aus den Zügen um 00:09 und 00:19 Uhr an diesen Stationen aussteigen wollen, fahren weiter bis Waiblingen (Züge um 00:09 und 00:19 Uhr) und steigen dort in eine S-Bahn der Gegenrichtung um", heißt es weiter. Fahrgäste aus den anderen Zügen sollen in Bad Cannstatt in Ersatzbusse umsteigen. Diese fahren um 00:55 und 01:25 Uhr.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Bad Cannstatt Bahnhof (Haltestelle der Linie 56)

Nürnberger Straße (Haltestelle in der Brenzstraße)

Sommerrain (Haltestelle der Linien 54 und 58)

Fellbach Bahnhof (Steig 4)

Waiblingen ZOB (Steig 11)

Der VVS weißt darauf hin vorab Verbindungen in der in der Fahrplanauskunft zu überprüfen.