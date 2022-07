Bahnchaos rund um Stuttgart am Sonntag (10.07.), Prognose für Pendler (11.7.)

Update Sonntag (10.07.), 19.30 Uhr

Alle S-Bahnen scheinen relativ pünktlich zu verkehren. Nur die S4 hat derzeit acht Minuten Verspätung. Gleichwohl warnt die Bahn zum Beispiel auf www.vvs.de, dass es rund um den Tiefbahnhof Stuttgart "Verspätungen, Teilausfälle und Ausfälle wegen Oberleitungsstörung" bis einschließlich Montag, 11.7., geben kann. "Bitte achten Sie auf Lautsprecheransagen und prüfen regelmäßig Ihre Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien." Auf der S2-Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf warnt der Verbund zusätzlich vor "Verspätungen und einzelnen Fahrtausfälle wegen Fahrbahnstörung". Die S-Bahnen der Linie S2 in Richtung Schorndorf fahren von Grunbach nach Schorndorf "von geänderten Abfahrtsgleisen". Grund: "Die Strecke zwischen Grunbach und Schorndorf kann aktuell nur eingleisig befahren werden, die Deutsche Bahn führt Instandhaltungsarbeiten durch, die noch einige Tage andauern. Bitte achten Sie zusätzlich auch auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen."

Sonntag, 16.03 Uhr

Ab ca. 16.30 Uhr können alle S-Bahnlinien wieder auf ihren geplanten Wegen verkehren:

Die S1 fährt dann wieder zwischen Kirchheim (T) und Herrenberg.

DIe S2 fährt zwischen Schorndorf und Vaihingen.

Die S3 fährt zwischen Backnang und Filderstadt.

Die S4 fährt zwischen Backnang und Schwabstraße.

Die S5 fährt zwischen Bietigheim und Schwabstraße.

Die S6 fährt zwischen Weil der Stadt und Schwabstraße.

fährt zwischen Weil der Stadt und Schwabstraße. Die S60 fährt zwischen Böblingen und Renningen.

Sonntag, 15.30 Uhr

Die Lage ist und bleibt chaotisch. Derzeit fahren die S-Bahnen zwar wieder recht pünktlich beziehungsweise mit nur geringer Verspätung, und S2 (Schorndorf) und S3 (Backnang) waren sowieso nie so schwer betroffen. Für die Regionalzüge auf der Remsbahn zwischen Stuttgart und Aalen über Waiblingen, Schorndorf und Gmünd gilt aber die Bahn-Warnung: Bis in den Abend hinein und womöglich auch noch morgen ist mit Verspätungen oder gar Ausfällen zu rechnen. Dasselbe gilt für die Murrbahn zwischen Stuttgart und Backnang und weiter bis Nürnberg.

Mittlerweile läuft auch die Aufarbeitung des Geschehens - und viele Reisende stellen unangenehme Fragen. Vor allem diese: Kann es echt wahr sein, dass eine einzige defekte Oberleitung einen ganzen Bahnhof lahmlegt?

Offenbar hat der Kurzschluss an einer Oberleitung eine Art Kettenreaktion von weiteren Problemen ausgelöst und zum Beispiel auch zu einem Defekt in einem Stellwerk und Schäden an Signalen und Weichen geführt.

Momentan sind offenbar zwar mindestens 30 Techniker in Reparaturarbeiten eingebunden - es ist aber absehbar, dass bis zum morgendlichen Pendlerverkehr am Montag nicht alles wieder reibungslos funktionieren wird, zumal offenbar gar nicht alle nötigen Ersatzteile so schnell besorgt werden können. Es ist davon auszugehen, dass selbst am Dienstag und wohl auch am Mittwoch nach Nachwehen der Pannenserie im Stuttgarter Bahnsystem zu spüren sein werden.

Sonntag, 06.48 Uhr

Auch am Sonntag (10.07.) kommt es noch zu Einschränkungen im S-Bahnverkehr.

Die S-Bahnen der Linien S1 zwischen Kirchheim(T) und Herrenberg, die S2 zwischen Schorndorf und Vaihingen und die S3 zwischen Backnang und Filderstadt verkehren regulär.

Die S4 verkehrt zwischen Backnang und Feuerbach.

Die S5 verkehrt zwischen Bietigheim und S-Hauptbahnhof (oben), jedoch ohne Halt in Feuerbach und Nordbahnhof.

Die S6 verkehrt zwischen Weil der Stadt und Feuerbach.

verkehrt zwischen Weil der Stadt und Feuerbach. Die S60 verkehrt zwischen Böblingen und Renningen.

Zwischen Zuffenhausen und Stuttgart Hauptbahnhof wird empfohlen, die S-Bahnen der Linie S5 zu nutzen.

Samstag, 14.08 Uhr

Die S-Bahnen verkehren aktuell alle 30 Minuten. Innerstädtisch ist ein S-Bahnverkehr aktuell nicht möglich. Im Innenstadtbereich wird empfohlen, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen. Bitte beachten Sie, dass es in diesen zu Kapazitätsengpässen kommen kann. In der aktuellen Situation kommt es ebenfalls zu weiteren Verspätungen und Ausfällen, da S-Bahnen sich nicht am geplanten Ort befinden. Der VVS bittet auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen zu achten und regelmäßig die Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien zu prüfen.

Samstag, 12.39 Uhr

Es kommt weiterhin zu Ausfällen und hohen Verspätungen rund um Stuttgart.

Die S1 verkehrt in den Abschnitten zwischen Kirchheim und Bad Cannstatt sowie Herrenberg und Vaihingen.

Die S2 verkehrt zwischen Schorndorf und Bad Cannstatt.

Die S3 verkehrt zwischen Backnang und Waiblingen sowie Filderstadt und Vaihingen.

Die S4 verkehrt zwischen Backnang und Ludwigsburg.

verkehrt zwischen Backnang und Ludwigsburg. Die S5 fährt zwischen Bietigheim und Zuffenhausen.

Die S6 verkehrt zwischen Weil der Stadt und Zuffenhausen

DIe S60 verkehrt zwischen Böblingen und Zuffenhausen

Samstag, 11.24 Uhr

Wegen einer Oberleitungsstörung am Hauptbahnhof Stuttgart ist aktuell kein Zugverkehr rund um Stuttgart möglich. Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund (VVS) am Samstag (09.07.) mit.

Aktuell werden alle Züge zurückgehalten. Es kommt zu Ausfällen und hohen Verspätungen, bis sich die Lage aufklärt. Nach Möglichkeit sollen Fahrgäste auf andere Verkehrsmittel ausweichen.