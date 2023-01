Bahnhof Marbach: 22-Jähriger klemmt sich Bein in S-Bahn-Tür ein

Ein 22-Jähriger hat sich am Dienstagabend (03.01.) sein Bein in einer S-Bahn-Tür eingeklemmt. Der Zug der Linie S4 stand zu diesem Zeitpunkt am Bahnhof in Marbach im Landkreis Ludwigsburg.

Rettungsdienst wartet am Bahnhof Backnang

Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand in die S-Bahn gesprungen sein, nachdem das Signal für die Türschließung ertönt war. Dabei wurde sein rechtes Bein in die sich schließende Tür eingeklemmt.

"Zeugenaussagen zufolge gelang es ihm kurz nach der Anfahrt des Zuges, seinen Fuß aus der Tür in die S-Bahn hinein zu ziehen", so die Bundespolizei. Reisende sollen einen Notruf abgesetzt haben.

Am Bahnhof in Backnang empfingen Mitarbeiter des Rettungsdienstes den 22-Jährigen und kümmerten sich um seine leichten Verletzungen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Bahn-Unfall: Videoaufnahmen sollen Aufschluss bringen

Die Bundespolizei will nun die Kameraaufnahmen auswerten, um den Hergang des Unfalls besser rekonstruieren zu können. Die Ermittlungen dauern an.