Bank in Göppingen mit Axt überfallen: Verdächtiger in U-Haft

Göppingen (dpa/lsw) - Nach einem Überfall mit einer Axt auf eine Bank in Göppingen sitzt ein Verdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei und die Ulmer Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der 47-Jährige am Samstag mit einer Axt von den Mitarbeitern Bargeld gefordert haben. Als er kein Geld bekam und hinter dem Tresen selbst nichts fand, flüchtete der Täter demnach ohne Beute. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei wenig später dank einer detaillierten Zeugenbeschreibung in der Nähe der Bank festgenommen. Eine Richterin erließ am Sonntag Haftbefehl gegen den Mann.

© dpa-infocom, dpa:210510-99-540241/2