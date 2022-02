Bauarbeiten zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker: Fahrplanänderungen auf der Linie S3

Aufgrund von Arbeiten an der Oberleitung zwischen Waiblingen und Neustadt-Hohenacker kommt es in der Nacht von Donnerstag (22.07.) auf Freitag (23.07.) zu Fahrplanänderungen auf der Linie S3. Das teilt der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) mit. Die Frühverbindung zum Flughafen ab Backnang um regulär 03.56 Uhr fährt an diesem Morgen im Streckenabschnitt von Backnang bis Waiblingen 10 Minuten früher ab.

Die korrigierten - 10 Minuten früheren - Abfahrtszeiten:

Backnang 03.46 Uhr

Maubach 03.49 Uhr

Nellmersbach 03.51 Uhr

Winnenden 03.55 Uhr

Schwaikheim 03.58 Uhr

Neustadt-Hohenacker 04.00 Uhr

Waiblingen 04.15 Uhr

Ab Waiblingen verkehren die Züge zu den gewohnten Zeiten.