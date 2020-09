Bedarf an Corona-Tests wird steigen: Wie sich die Stadt Stuttgart auf die Erkältungszeit vorbereitet

Die Landeshauptstadt Stuttgart will gut gerüstet in die Erkältungszeit gehen und weitet daher die Corona-Testmöglichkeiten aus. Ab kommenden Montag, den 7. September, nimmt das Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen seinen Betrieb auf und zieht vom bisherigen Standort in der Elwertstraße 2 auf das Wasengelände um. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Freitagnachmittag (04.09.) hervor.

„Wir schauen mit Sorge auf den Herbst“

Das Testzentrum wird von der Stadt gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betrieben. Die Verantwortung vor Ort hat der Dr. Hans-Jörg Wertenauer. Dr. Wertenauer und Dr. Johannes Fechner, der stellvertretende Vorstand der KVBW, sagen: „Wir schauen mit Sorge auf den Herbst, wenn Patientinnen und Patienten mit Erkältungssymptomen die Hausarztpraxen fluten. Dann brauchen wir eine gute, funktionierende Struktur, um schnell die COVID-19-Patienten erkennen und dann auch versorgen zu können.“

Wie kann ich einen Termin vereinbaren?

Die Testungen erfolgen nach vorheriger Terminvereinbarung als „Drive-Through“ oder „Walk-in“. Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: https://aerzteschillerplatz.de/corona-abstrichstelle-neckarpark/.

"Insgesamt wird es acht Abstrichstellen geben, davon eine für Fußgänger und Radfahrer", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Testzentrum ist zunächst bis Ende März 2021 als „atmendes System“ vorgesehen. Soll heißen: die „Drive-Through“-Fahrspuren werden bedarfsgerecht je nach Andrang in Betrieb genommen.

Die Adresse für Navis: Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart.

Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Bei erhöhtem Aufkommen können die Öffnungszeiten auf Samstag und Sonntag erweitert werden. Dies wird dann unter anderem auf der Webseite www.stuttgart.de/corona mitgeteilt.

Wer kann sich testen lassen?

Welche Personen oder Personengruppen getestet werden, richtet sich nach der aktuellen Teststrategie des Bundes oder des Landes Baden-Württemberg. Aktuell sehen diese Teststrategien folgende Personengruppen zur Testung vor:

Personen mit Corona-typischen Symptomen – auch bei leichten Symptomen.

Personen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person hatten (auf Veranlassung durch das Gesundheitsamt).

Personen, die über die Corona-Warn-App als Kontaktpersonen identifiziert wurden (auf Überweisung durch den Hausarzt).

Personen in Gemeinschaftseinrichtungen und -unterkünften (z.B. Arztpraxen, Schulen, Kita, Flüchtlingsunterkunft, Notunterkunft, Justizvollzugsanstalt), wenn in der Einrichtung eine mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Person festgestellt wurde.

Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege mit Berechtigungsschein.

Für Reiserückkehrende, die aus einem Risikogebiet kommen, besteht weiterhin eine Testpflicht. Diese Personen müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann mit einem negativen Testergebnis aufgehoben werden. Ab dem 1. Oktober 2020 kann dieser Test frühestens ab dem fünften Tag nach Einreise erfolgen.

Patientinnen und Patienten bzw. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal von Pflegeheimen, Krankenhäusern und weiteren Einrichtungen – stichprobenartig unabhängig von Fällen.

In Regionen mit vielen Neuinfektionen (mindestens 50 Fälle pro 100.000 Einwohner über sieben Tage) können Teile der Bevölkerung bzw. die gesamte Bevölkerung stichprobenartig getestet werden.

Das Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen befindet sich in der Nähe des bisherigen Corona-Testzentrums Neckarpark. Dieses war bereits am 5. August in der Elwertstraße 2 in Betrieb genommen wirden. Teilweise wurden dort laut Mitteilung der Stadt Stuttgart mehr als 600 Testungen am Tag vorgenommen. Im Herbst wird in den Räumlichkeiten in der Elwertstraße 2 wieder eine Fieberambulanz Neckarpark eingerichtet.

Testbedarf wird steigen: Corona-Infektionen in der Erkältungszeit ausschließen

Professor Stefan Ehehalt, der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, geht davon aus, dass mit Beginn der Erkältungszeit und dem häufigeren Auftreten von Atemwegserkrankungen im Herbst/Winter der Bedarf an Testungen zunehmen wird, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus auszuschließen.

Ehehalt: „Der Bedarf an Testungen wird aufgrund der Gesamtlage – die wie immer mehrere Faktoren beinhaltet – steigen. Zumal auch die Teststellen am Flughafen und Hauptbahnhof gut ausgelastet sind.“

Für die Durchführung der Laboranalysen wurden das Labor Synlab in Leinfelden- Echterdingen sowie das Klinikum Stuttgart beauftragt. Seitens des Labors Synlab werden bereits zum Startzeitpunkt bis zu 2.000 Testungen täglich möglich sein, seitens des Klinikums Stuttgart, das ebenfalls seine Testkapazitäten ausweitet, 1.000 Testungen pro Tag.