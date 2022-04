Behörde: Keine Hinweise auf illegale Schule in Essingen

Essingen (dpa/lsw) - Das Regierungspräsidium Stuttgart sieht nach einer Überprüfung keine Hinweise auf nicht genehmigten Unterricht von Kindern in Essingen (Ostalbkreis). Nach Auskunft vom Freitag liegen der Behörde aber Hinweise auf drei weitere Standorte im Regierungsbezirk vor, an denen Kinder ohne Genehmigung betreut werden sollen. «Diese Prüfungen dauern noch an», sagte eine Sprecherin, ohne Details zu nennen. In Essingen seien örtliche Behörden und das staatliche Schulamt vor Ort gewesen. Hintergrund der Überprüfung waren Medienberichte über einen nicht genehmigten Unterricht schulpflichtiger Kinder auf einem Hof im Ortsteil Hermannsfeld.