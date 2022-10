Beinahe Unfall in Aalen: BMW liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Zu einem beinahe Unfall ist es am Samstagmorgen (29.10.) um 1.50 Uhr in Aalen gekommen. Ein BMW-Fahrer soll verbotswidrig in eine Straße abgebogen sein. Dabei soll der BMW eine Polizeistreife des Polizeireviers Aalen zu einer Vollbremsung gezwungen haben, damit ein Verkehrsunfall verhindert werden konnte.

Wie die Polizei mitteilt, kam der BMW der Polizeistreife nach einem Tunnel entgegen und bog dabei verbotswidrig über eine durchgezogene Linie nach links in ein Parkhaus ein. Dabei soll er nicht auf den Gegenverkehr geachtet haben.

BMW-Fahrer missachtet Anhalte-Signale der Polizei, Stopp-Schild und Rotlicht

Im Parkhaus wollten die Beamten den Fahrer des BMW kontrollieren. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhalte-Signale der Polizei und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit aus dem Parkhaus. Ohne auf den Verkehr zu achten, soll er über einen Kreisverkehr am Parkhaus gefahren sein.

Im weiteren Verlauf soll der BMW weiter stark beschleunigt, ein Stopp-Schild und ein Rotlicht an einer Ampel missachtet haben. Bei seiner Flucht soll der Fahrer auf 100 km/h beschleunigt haben. Allein dem Zufall sei es zu verdanken, dass zum Zeitpunkt der Flucht kein Fahrzeug, Fahrrad oder gar Fußgänger auf der Strecke war. Sie hätten laut Polizei alle keine Chance gehabt, einen Unfall zu verhindern.

Die Streife musste die Verfolgung schließlich abbrechen. Das Kennzeichen des BMW konnten die Beamten ablesen. Trotz durchgeführter Ermittlungen an der Halteradresse ist derzeit noch unklar, wer den BMW gefahren hat.