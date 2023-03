Betontransportmischer im Kreis Ludwigsburg kippt um: Fahrer verletzt

Gerlingen (dpa/lsw) - Ein tonnenschwer beladener Betontransportmischer ist in einem Kreisverkehr in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) umgekippt - dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Von den rund 14 Tonnen Baustoff landete auf der Fahrbahn lediglich eine Eimermenge, die laut einer Polizeisprecherin rasch weggeschippt werden konnte. Der 34-jährige Fahrer fuhr am Mittwoch wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit in den Kreisel und verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Bergung seines Fahrzeugs unter anderem mit einem Kran dauerte mehrere Stunden. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 80.000 Euro.