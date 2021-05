Bewaffneter Raubüberfall in Bad Cannstatt: Täter auf der Flucht

Zwei Unbekannte haben am Freitagnachmittag (21.05.) einen Lebensmittelladen an der Ruhrstraße überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohten die Männer den 33-jährigen Inhaber des Ladens gegen 15.15 Uhr mit einer Waffe. Die Täter, die maskiert und schwarz gekleidet waren, erbeuteten mehrere hundert Euro. Anschließend flüchteten sie in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Ebitzweg.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und setzte dabei auch einen Hubschrauber ein. Die Suche blieb jedoch erfolglos. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-89905778 zu melden.