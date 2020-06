Bietigheim-Bissingen: Polizei stoppt 16-Jährigen auf Spritztour mit dem Wagen seiner Mutter

Ein 16-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch (03.06.) bei einer Spritztour mit dem Wagen seiner Mutter von der Polizei gestoppt worden. Wie die Beamten mitteilte, wurde der Teenager gegen 02.10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle im Gröninger Weg mit 75 km/h statt den innerorts erlaubten 50 km/h gemessen. Der Fahrer sollte folglich kontrolliert werden. "Als ihn ein Beamter in die Kontrollstelle dirigierte, war es dem Lenker nicht möglich den Chrysler kontrolliert anzuhalten. Es kam zu einem Auffahrunfall mit einem Mazda, dessen Fahrer gerade ebenfalls einer Kontrolle unterzogen wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 800 Euro", heißt es im Polizeibericht. Während der weiteren Kontrolle des Wagens stellte sich schließlich heraus, dass es sich bei dem Fahrer des PKW um einen 16 Jahre alten Jugendlichen handelt, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Mutter des 16-Jährigen wurde informiert und er wurde in ihre Obhut übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.