Biss in den Oberschenkel: 23-Jähriger attackiert Polizei in Stuttgart

Ein 23-Jähriger hat am Samstagmorgen (11.02.) in Stuttgart zwei Polizisten verletzt. Zuvor hatte er be einer Personenkontrolle Widerstand geleistet.

Polizei-Kontrolle: Beleidigungen und ein Faustschlag ins Gesicht

Wie die Polizei mitteilt, waren Beamte wegen eines Streits gegen 5 Uhr in der Bolzstraße gerufen worden. Der 23-Jährige beleidigte dort die Polizisten.

"Im weiteren Verlauf der Kontrolle zeigte er sich zunehmend aggressiv und schlug einem 26 Jahre alten Beamten erst gegen den Arm und anschließend mit der Faust ins Gesicht", so die Polizei. Nach der anschließenden Festnahme soll er auf dem Weg zum Streifenwagen einem 39-jährigen Polizisten in den Oberschenkel gebissen haben. "In der Zelle des Polizeireviers kam es zu weiteren Widerstandshandlungen und Beleidigungen [...]."

Haftbefehl erlassen: 23-Jähriger bereits früher auffällig

Gegen den 23 Jahre alten Deutschen wurden mittlerweile Haftbefehl erlassen. Er war laut Polizei bereits in der Vergangenheit wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.