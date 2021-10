Blaualgen auch im Max-Eyth-See in erhöhter Konzentration

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Max-Eyth-See in Stuttgart sind Blaualgen in erhöhter Konzentration festgestellt worden. Hautkontakt mit dem Wasser sei unbedingt zu vermeiden und Hunde vom Gewässer fernzuhalten, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Blaualgen könnten bei Menschen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen.

Ende September waren auch im Bärensee, dem Neuen See sowie im Pfaffensee in Stuttgart Blaualgen in höherer Konzentration nachgewiesen worden. Den Angaben zufolge kommen die Bakterien zwar generell in Gewässern vor, ihre Konzentration steige jedoch bei warmem Wetter häufig stark an.

