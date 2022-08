Blaualgen im Max-Eyth-See: Stadt Stuttgart warnt

Im Max-Eyth-See in Stuttgart haben sich in den vergangenen Tagen Blaualgen gebildet. Davor warnt die Stadt Stuttgart in einer Pressemitteilung am Dienstag (23.08.).

Schilder weisen auf Gefahr hin

Blaualgen sind Bakterien, die wie Algen aussehen. Sie bilden sich in Ufernähe. Beim Menschen können sie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschläge auslösen, so die Stadt weiter. "Hautkontakt mit dem Wasser ist unbedingt zu vermeiden." Hunde solle man vom Gewässer fernhalten. Die Bakterien kommen immer in Gewässern vor. Bei warmem Wetter kann ihre Konzentration jedoch stark ansteigen.

Am Max-Eyth-See wird laut Stadt mit Schildern auf die derzeitige Gefahr hingewiesen. Die Wasserqualität werde weiterhin überwacht. Bei einer Veränderung werde informiert.