BMW und Taxi stoßen frontal zusammen: Sechs Verletzte nach Unfall in Stuttgart

Ein Unfall zwischen einem BMW und einem Taxi in Stuttgart-Zuffenhausen hat in der Nacht auf Mittwoch (12.04.) zwei Schwer- und vier Leichtverletzte gefordert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Stuttgart hervor. Was war passiert?

Frontalzusammenstoß auf Gegenfahrbahn

Den Angaben nach war ein 22-Jähriger gegen 0.35 Uhr mit seinem BMW in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Das Auto stieß frontal mit dem entgegenkommenden Taxi eines 48-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser.

Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt

Ein 19-Jähriger und zwei 18-jährige Frauen, die allesamt im BMW mitgefahren waren, wurden leicht verletzt. Der 19-Jährige kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Auch der 37-jährige Fahrgast im Taxi erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von circa 50.000 Euro, heißt es in der aktuellen Mitteilung der Polizei.