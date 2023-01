Brand in Geflüchtetenunterkunft verursacht Großeinsatz

Sindelfingen (dpa/lsw) - Der Brand in einer Geflüchtetenunterkunft in Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat am Dienstag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Für die 40 in der nun stark beschädigten Sporthalle untergebrachten Menschen aus der Ukraine habe die Stadt eine andere Bleibe organisiert, teilte eine Sprecherin mit. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei zwischen 100.000 und 150.000 Euro.

Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen in einem Abstellraum der als Sammelunterkunft genutzten Sporthalle aus. Dort waren unter anderem Elektrogeräte gelagert. Ursache war mutmaßlich ein technischer Defekt. Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Auch eine angrenzende Schule wurde evakuiert. Weil diese nicht vom Brand betroffen war, konnten die dort untergebrachten 80 Asylsuchenden wieder in die Räume zurückkehren.