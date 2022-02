Brand in Heizkraftwerk in Heilbronn: Ein Block abgeschaltet

Heilbronn (dpa/lsw) - In einem Heizkraftwerk des Energieversorgers EnBW in Heilbronn hat es am Freitagmorgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, wurde niemand verletzt. Zum Schaden sowie zur Brandursache in dem Steinkohlekraftwerk mit drei Blöcken konnte er zunächst keine Angaben machen.

Wie ein EnBW-Sprecher mitteilte, brach das Feuer an einem Kohle-Förderband aus. Der Brand konnte demnach rasch gelöscht werden. Messungen der Feuerwehr ergaben nach seinen Worten keine bedenklichen Werte durch den entstandenen Rauch.

Da das Feuer außerhalb des Kraftwerksblocks auftrat, produzierte dieser den Angaben zufolge zunächst weiterhin Strom und Fernwärme. Am Nachmittag wurde der Block 7 dann aber stillgelegt. Der Block werde erst wieder in Betrieb genommen, wenn die betroffene Anlage wieder hergestellt sei, hieß es. Ein Hilfsgerät habe die Versorgung mit Fernwärme übernommen.

