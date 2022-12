Brand in Stuttgart-Vaihingen: Feuerwehr rettete zwei Personen

In Stuttgart-Vaihingen ist es am Sonntag (18.12.) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilt, meldete gegen 19.30 Uhr eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung aus einem Kühlschrank. Die Frau gab an, dass sich eine bettlägerige Person in der Brandwohnung befindet und diese nicht verlassen kann.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten zwei Personen aus der Brandwohnung retten. Den Bewohner einer weiteren Wohnung führten Einsatzkräfte ins Freie. Zu diesem Zeitpunkt stand die Küche nach Angaben der Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Die Brandwohnung ist nicht mehr bewohnbar, verletzt wurde niemand

Zwei Atemschutztrupps konnten den Küchenbrand mit einem Löschrohr ablöschen. Für die umfangreiche Nachlösch- und Belüftungsmaßnahmen mussten Teile der Küche demontiert werden.

Der Rettungsdienst untersuchte laut Feuerwehr insgesamt drei Personen. Alle Personen waren unverletzt. Die Brandwohnung ist nicht bewohnbar. Durch Schnee und Eis war es sehr glatt an der Einsatzstelle, weshalb die Feuerwehr Streumaterial einsetzte.

Die Feuerwehr war mit einem Löschfahrzeug, einem Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter,

einem Gerätewagen mit Atemschutz-Messtechnik und Löschzug am Einsatzort. Ebenfalls vor Ort waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug.