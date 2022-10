Brandserie in Stuttgart Stammheim: Feuerwehrmann unter Verdacht

In Stuttgart ist am Montag (17.10.) ein 19-Jähriger verhaftet worden, der im Verdacht steht, mehrere Brände in Stuttgart-Stammheim verursacht zu haben. Wie die Feuerwehr Stuttgart mitteilte, handelt es sich dabei um einen Feuerwehrmann.

Feuerwehr unterstützt Ermittlungen der Polizei

„Die Feuerwehr Stuttgart hat einen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr vom Dienst freigestellt, weil er der Brandstiftung verdächtigt wird“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Feuerwehr habe bereits Ende September von den Vorwürfen erfahren und mit der Freistellung darauf reagiert. Man unterstütze die Ermittlungen der Polizei „vollumfänglich“.

Was dem 19-Jährigen vorgeworfen wird

Der 19-Jährige steht im Verdacht, im August und September 2022 in mehreren Fällen Papiercontainer und Paletten in Brand gesetzt zu haben. In einem Fall ist dadurch eine Schreinerei in Brand geraten.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Freitag (30.09.) beschlagnahmte die Polizei nach eigenen Angaben „Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss.“ Die Ermittlungen dauern an.

Feuerwehrkommandant: „Nicht mit den Werten der Feuerwehr vereinbar“

Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge zeigte sich am Dienstag (18.10.) in Stuttgart bestürzt. „Über 1.500 haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte engagieren sich in der Feuerwehr Stuttgart, um Leben zu retten, Leid zu lindern und Schaden abzuwenden“, wird er in einer Pressemitteilung zitiert. „Die im Raum stehenden Vorwürfe sind nicht mit den Werten der Feuerwehr vereinbar.“