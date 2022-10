Christmas Garden in der Wilhelma Stuttgart: Das erwartet die Besucher

Ab dem 17. November wird es nach Einbruch der Dunkelheit wieder hell in der Wilhelma. Dann findet in der Wilhelma in Stuttgart zum vierten Mal der Christmas Garden statt. Bis zum 15. Januar 2023 können Besucherinnen und Besucher von 17 Uhr bis 22 Uhr die Lichtinstallationen besichtigen. Neu in diesem Jahr sind laut Pressemitteilung unter anderem das Baumprojektion Natura, eine Mondlichtwiese und eine Magische Galaxie.

Insgesamt werde es mehr als 30 Illuminationen geben, die unter anderem mit Soundeffekten von Sound-Designer Burkhard Fincke musikalisch untermalt werden. Neben den Lichtinstallationen wird es in diesem Jahr auch wieder ein nostalgisches Karussell und den „Wishing Tree“ (zu Deutsch: Wunschbaum) geben, an dem die Besucherinnen und Besucher persönliche Weihnachtswünsche formulieren können.

Tickets: Wie viel kostet der Eintritt?

Erwachsene:

Mo-Do: 20,50 Euro

Fr-So: 22,50 Euro

Peak (19.12.2022-08.01.2023): 24,50 Euro

Kinder (6 - 14 Jahre):

Mo-Do: 16 Euro

Fr-So: 18 Euro

Peak (19.12.2022-08.01.2023): 20 Euro

Ermäßigt (Senioren ab 65 Jahren, Studenten und Schüler):

Mo-Do: 16 Euro

Angebot gilt nicht in der Zeit zwischen dem 19.12.2022 bis 08.01.2023

Familien (bis zu 5 Personen):

Mo-Do: 56 Euro

Fr-So: 62,50 Euro

Peak (19.12.2022-08.01.2023):

69 Euro

Flex-Ticket:

30,50 Euro - Einmaliger Eintritt an einem beliebigen Tag im Veranstaltungszeitraum ohne Bildung an ein Zeitfenster. Die Anzahl der Tickets ist limitiert.

Wo bekommt man die Tickets?

Die Tickets können von Montag bis Freitag zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, am Samstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr über die Telefonnummer 040 – 2372 400 30 erworben können. Online bekommt man die Tickets auf der Website von Christmas Garden Stuttgart.

Corona-Regeln: Wie sieht das Hygiene-Konzept aus?

Maskenpflicht:

Alle Gäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf dem Veranstaltungsgelände befinden, sind verpflichtet, eine persönliche Mund-Nasenbedeckung (chirurgische Einweg-Maske oder FFP2-Maske) mitzuführen. Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes wird empfohlen. Hochfrequentierte Bereiche wie Gastronomie und Sanitäranlagen werden laut Pressemitteilung regelmäßig desinfiziert. Zudem sollen dort Stationen zur Händedesinfektion zur Verfügung gestellt werden.

Minimierung von Kontakten:

Ein weitläufiges Veranstaltungsgelände, ein Einbahnsystem zur Steuerung des Publikumsverkehrs sowie reduzierte Ticketkontingente minimieren die Kontakte und führen zu einer Verringerung des Infektionsrisikos.

Nachverfolgbarkeit:

Laut Pressemitteilung verwendet der Veranstalter ein computergesteuertes, personalisiertes Ticketing, so dass Namen und Kontaktdaten aller Besucherinnen und Besucher vorliegen. Dabei werden sowohl die diesbezüglichen Anforderungen der Behörden beachtet, als auch die datenschutzrechtlichen Regeln gemäß der DSGVO.

Tickets im Vorverkauf:

Um die Abwicklung am Einlass zu vereinfachen und Warteschlangen zu vermeiden, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, die Tickets bereits im Vorverkauf und nicht erst vor Ort an der Abendkasse zu erwerben. Um die Organisation am Einlass zu vereinfachen, werden Besucherinnen und Besucher gebeten, sich in ein Einlasszeitfenster einzutragen.

Das vollständige Hygienekonzept des Christmas Garden gibt es online auf christmas-garden.de/hygienekonzept.

Energiekrise: Was tut der Veranstalter in Sachen Nachhaltigkeit?

Laut Pressemitteilung hat die Christmas Garden Deutschland GmbH verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Energieverbrauch der Veranstaltungen so weit wie möglich zu reduzieren, um die Veranstaltung auch angesichts der Energiekrise stattfinden zu lassen.

Da in den Christmas Garden alles opulent und großflächig funkelt und leuchtet, werde ein enormer Stromverbrauch angenommen. Im Vergleich zu anderen Alltagsbeschäftigungen fallen die Werte laut Veranstalter moderat aus: Für den Betrieb des Christmas Garden Stuttgart an einem Veranstaltungstag werden durchschnittlich circa 362,07 Kilowattstunden (kWh) verbraucht, pro Besucher sind dies durchschnittlich 0,15 kWh. Ein Christmas Garden Besuch in Stuttgart entspreche damit zum Beispiel fünf Minuten zu bügeln.

Die Beleuchtung des Rundwegs sei auf ein sicherheitsrelevantes, notwendiges Minimum reduziert worden. Zudem werden die Laufzeit der Licht-Effekte an den Veranstaltungstagen möglichst kurzgehalten und die meisten Effekte erst kurz vor der Öffnung angeschaltet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dadurch würden im nationalen Durchschnitt 30 Prozent Gesamtstrom eingespart.

Christian Doll, örtlicher Veranstalter und Geschäftsführer der C² Concerts GmbH sagte dazu: „Für eine energiebewusste Umsetzung haben wir uns intensiv Gedanken gemacht und das Konzept angepasst, so dass die Gäste unbeschwert die märchenhafte Lichtkunst genießen können.“