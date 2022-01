Christmas Garden in der Wilhelma Stuttgart hat noch bis 16. Januar geöffnet

Der Christmas Garden in der Wilhelma Stuttgart feiert im November sein Comeback. Das gibt der zoologisch-botanische Garten in einer Pressemitteilung am Freitag (22.10.) bekannt.

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt und geht vom 18. November 2021 bis zum 16. Januar 2022. Der Garten ist täglich von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Lediglich am 24. Und 31. Dezember bleibe der Christmas Garden geschlossen.

Neue Highlights: Kathedrale des Lichts und magisches Hologramm

Mit der Kathedrale des Lichts präsentiert der Christmas Garden Stuttgart dieses Jahr eine neue Installation. Als Besucher durchschreitet man einen 20 Meter langen, von tausenden Lichtdioden erleuchteten Tunnel, der an seiner höchsten Stelle knapp sieben Meter umfasst, heißt es in der Mitteilung. Zudem werde zwischen den Mammutbäumen ein magisches Hologramm schweben, untermalt von Klangwelten des Komponisten und Sound-Designers Burkhard Fincke. Auf dem Wasser wird es Projektionen geben, die mithilfe von Sprühnebel in der Luft tanzen.

Die Wilhelma hat jeden Tag geöffnet

Christian Doll, Geschäftsführer der C² Concerts GmbH sagt: „Im vergangenen Winter mussten wir den Christmas Garden Stuttgart pandemiebedingt schweren Herzens absagen. Dieses Jahr kehren wir aber wieder in die einmalige Wilhelma zurück und können es nicht erwarten, den Stuttgarter*innen und Gästen aus dem Umland endlich den neuen Rundweg mit dutzenden funkelnden Lichtinstallationen zu präsentieren.“

Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma, freut sich ebenfalls auf den Christmas Garden: „Er stellt jedes Jahr ein Highlight in den Wintermonaten dar, womit wir auch in der dunklen Jahreszeit unseren schönen Park in ein bezauberndes Licht rücken.“

Die Wilhelma hat laut Pressemitteilung jeden Tag geöffnet. Karten gibt es auf www.christmas-garden.de, allen bekannten Vorverkaufsstellen, auf www.myticket.de und unter der Telefonnummer 01806 - 777 111.

Corona-Hygienekonzept

Laut Pressemitteilung werde das Corona-Hygienekonzept in Abstimmung mit den Behörden stets an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Aktuelle Informationen zu den Maßnahmen sind hier zu finden: https://www.christmasgarden.de/hygienekonzept.