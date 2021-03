Corona: Frühlingsfest 2021 auf dem Cannstatter Wasen endgültig abgesagt

Das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen wird in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Stuttgart am Freitag (19.03.) hervor. Die Entscheidung begründete der Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen damit, dass die Durchführung einer Großveranstaltung in der Dimension des Stuttgarter Frühlingsfestes im Frühjahr vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie nicht möglich sei. Vorgesehen war das Stuttgarter Frühlingsfest 2021 im Zeitraum vom 17. April bis 9. Mai.

Laut Pressemitteilung lag die Gesamtbesucherzahl des Frühlingsfestes in den vergangenen Jahren bei 1,2 – 1,5 Millionen Menschen. Es handelt sich um ein überregionales Großereignis. Aktuell sind bis in die Sommermonate hinein in allen Großstädten in Deutschland Großveranstaltungen dieser Art abgesagt.