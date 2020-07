Corona-Massentest in Stuttgart: Abstriche bei 400 Nachbarn

Stuttgart (dpa) - Nachdem in einem Stuttgarter Hochhauskomplex sechs Menschen an Corona erkrankt sind, hat die Stadt rund 400 Nachbarn vorsorglich testen lassen. Sie seien «vorab schriftlich über dieses freiwillige und kostenlose Angebot informiert worden», teilte die Stadt am Samstag mit. Die Getesteten wohnen demnach alle in einem Gebäudekomplex im Stadtteil Freiberg. Dort im Wohnumfeld sei bei sechs Personen die Coronavirus-Erkrankung festgestellt worden.

«Das städtische Gesundheitsamt führt in solchen Fällen regelmäßig vorbeugende Testungen durch», hieß es in der Mitteilung. «Dies ist Teil der neuen Strategie, schnell großflächig mögliche Kontaktpersonen zu testen, um die Verbreitung des Virus zu verhindern beziehungsweise Infektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen.»

Der Leiter des Gesundheitsamtes, Prof. Stefan Ehehalt, sagte: «Die Bewohner haben das Angebot ganz überwiegend gut angenommen, viele haben sich bedankt.» Nur ganz wenige hätten den Test abgelehnt.

Mediziner waren am Samstag begleitet von Personal des Deutschen Roten Kreuzes von Wohnung zu Wohnung gegangen und hatten den Abstrich angeboten. Die Ergebnisse werden bis Mitte nächster Woche erwartet.