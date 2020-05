Corona-Party: Sechs Jugendliche feiern

Symbolbild. © Ramona Adolf

Schwäbisch Hall.

Zigaretten rauchend und Alkohol trinkend trafen sich zwei Mädchen und vier Jungen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren am Dienstag (14.4.) gegen 19.30 Uhr auf einem ehemaligen Spielplatz in der Wacholderstraße. Als ein Streifenwagen heranfuhr, wollten zwei der Jugendlichen flüchten, kamen aber dann doch zurück. Die Jugendliche gaben Langeweile als Motiv für Ihre Party an. Sie erhielten Anzeigem wegen einer Ordnungswidrigkeit. Auch ihre Eltern wurden informiert.