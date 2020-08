Corona-Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof nimmt Betrieb auf

Das Land Baden-Württemberg weitet sein Angebot für Testmöglichkeiten auf das Coronavirus aus. Ab Donnerstag (13.08.) können sich Reiserückkehrer an einer Teststation am Stuttgarter Bahnhof testen lassen. Das teilt das Land in einer aktuellen Pressemitteilung auf seiner Homepage mit. Ab Freitag (14.08.) wird es außerdem an der A5, Autobahn-Raststätte Neuenburg-Ost, eine Teststation für Reiserückkehrer geben.

Die Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof befindet sich neben dem Bahnhofs-Gebäude im Schlossgarten (in unmittelbarer Nähe des dortigen Biergartens). Hinweisschilder führen von den Gleisen direkt zur Teststation. Die Teststation wird täglich von 9 Uhr bis 1 Uhr betrieben.

Die Teststation an der Autobahn-Raststätte Neuenburg-Ost wird täglich von 6 Uhr bis 22 Uhr betrieben.

Beide Teststationen seien so konzipiert, dass sie – je nach Bedarf - auch kurzfristig ausgebaut werden können.

Für Einreisende aus Risikogebieten ist der Test Pflicht

„Wer aus einem Risikogebiet in Stuttgart ankommt oder umsteigt, kann und sollte sich testen lassen“, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann und hofft, dass möglichst viele Fahrgäste die Gelegenheit nutzen werden und appelliert an die Bevölkerung, mitzumachen.

Die Teststationen seien ein weiterer wichtiger Baustein in der Strategie, um Infektionszahlen über den Sommer möglichst gering zu halten und einen weiteren Lockdown zu verhindern.

Auch Florian Stegmann, Staatssekretär und Chef der Staatskanzlei, ruft die Bevölkerung dazu auf, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Für Einreisende aus Risikogebieten sei der Test jedoch verpflichtend.

Tests an Corona-Abstrichzentren und beim Hausarzt weiterhin möglich

Gesundheitsminister Manne Lucha weist darauf hin, dass die Verantwortung für die Testpflicht bei den Bürgerinnen und Bürgen liege, nicht bei dem Staat. Dabei stelle die Teststationen lediglich ein zusätzliches Angebot dar, um sich schnell und relativ unkompliziert nach der Rückkehr testen zu lassen. Bürgerinnen und Bürger hätten weiterhin die Möglichkeit, innerhalb von 72 Stunden einen Test entweder in den Corona-Abstrichzentren und Corona-Schwerpunktpraxen oder direkt beim Hausarzt durchführen zu lassen.

Wichtigste Maßnahme bleibt die Einhaltung der Hygieneregeln

Dr. Norbert Metke, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg erklärt, dass die Testmöglichkeiten für Reiserückkehrer eine wichtige Maßnahme bei der Bekämpfung der Pandemie sei. Der wichtigste Baustein bleibe jedoch die Einhaltung der Hygieneregeln und insbesondere das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. „Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit des Anderen einschränkt und gefährdet“, sagt Metke.

Bereits seit dem vergangenen Wochenende gibt es Teststationen an den Flughäfen Stuttgart, Karlsruhe und Friedrichshafen, an denen Reiserückkehrer einen Coronatest durchführen lassen können.