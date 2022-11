Crailsheim: 25-Jähriger mit Stichverletzungen gefunden – 3 Jugendliche in Haft

Ein Jugendlicher im Alter von 16 und zwei weitere im Alter von 17 Jahren sind am Mittwoch (02.11.) im Raum Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) vorläufig festgenommen worden. Die jungen Männer stehen im Verdacht, am 26.10. einen 25-jährigen Mann angegangen und mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Ein Passant hatte den 25-Jährigen damals mit Stichverletzungen in Crailsheim gefunden. Der 25-Jährige musste in einem Krankenhaus notoperiert werden.

Mehrere Durchsuchungen im Raum Crailsheim

Die Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Schwäbisch Hall hatte am Mittwoch (02.11.) mehrere Durchsuchungen im Raum Crailsheim durchgeführt. Nach Angaben der Polizei deuteten die Ermittlungen an, dass ein zurückliegender Konflikt zwischen dem 25-Jährigen und einem der Jugendlichen Auslöser für die Tat gewesen sein könnte.

Die drei Jugendlichen wurden am Mittwoch (02.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Der Richter setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die jungen Männer, zwei mit deutsch-türkischer Staatsbürgerschaft und einer mit syrischer Staatsbürgerschaft, wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern weiter an.