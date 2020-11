Crailsheim: 51-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle

Ein 51-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz hat am Samstagabend (21.11.) gegen 19.30 Uhr in der Heidstraße in Crailsheim an der Einmündung zum Holderweg beim Ausparken aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist rückwärts gegen eine Steinmauer geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde durch den wuchtigen Aufprall das Fahrzeug auf eine Böschung geschleudert. Der 51-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Bislang ist die Todesursache noch ungklärt. Die Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg/Jagst hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an dem Mercedes Benz wird auf 10 000 Euro geschätzt.