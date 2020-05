Crailsheim: Würden Regularien für Turnier nicht erfüllen

Crailsheim (dpa/lsw) - Die Hakro Merlins Crailsheim werden sich nicht als Standort für die Fortsetzung der Basketball-Bundesliga bewerben. «Generell haben wir Interesse. Leider würden die Regularien nicht erfüllen», sagte Geschäftsführer Martin Romig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und verwies darauf, dass die Halle nur zwei Umkleidekabinen habe.

Crailsheim ist eins von zehn Teams, das an der erhofften Saisonfortsetzung im Turniermodus an einem Standort ohne Zuschauer teilnehmen würde. Die Pläne, die am Montag beschlossen worden waren, müssen noch von den Behörden und der Politik genehmigt werden. Aufgrund der Coronavirus-Krise waren auch die Spieler von Crailsheim in Kurzarbeit geschickt worden.