Daimler-Chef für möglichst breite Förderung mit Kaufprämien

Stuttgart (dpa) - Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten der sogenannten Auto-Länder über mögliche Kaufprämien in der Corona-Krise hat sich Daimler-Chef Ola Källenius für eine möglichst einfache, schnelle und breite Förderung ausgesprochen. Um die Wirtschaft nach der Krise wieder in Gang zu bringen, sei es vor allem nötig, Zuversicht im Markt zu schaffen, sagte Källenius am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Zur Förderung der Elektromobilität gebe es mit dem «Umweltbonus» bereits ein gutes Mittel. «Hier geht es zunächst um die Ankurbelung der Wirtschaft», sagte Källenius. Da wäre aus seiner Sicht eine einfache und pauschale Förderung über alle Segmente hinweg die beste Lösung.

Die Ministerpräsidenten der drei Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg - Stephan Weil (SPD), Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) - wollen sich am Nachmittag zusammenschalten, um über das Thema zu beraten.