Demo gegen Polizeigewalt: Farbwürfe auf Gerichtsgebäude

Stuttgart (dpa/lsw) - Teilnehmer einer Demonstration in Stuttgart haben das Gebäude des Landgerichts mit Farbe beworfen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte, seien die Teilnehmer zuvor durch die Innenstadt von Stuttgart gezogen. Die Demo richtete sich nach Angaben der Polizei gegen Rassismus und Polizeigewalt. Mehrere Hundert Menschen nahmen demnach daran teil.

Zahlreiche Demonstranten hätten sich nicht an die Abstandsregeln gehalten, so die Sprecherin. Zudem sei von den Teilnehmern mehrfach Feuerwerk gezündet und die Beamten seien von den Demonstranten aggressiv angegangen worden, hieß es. Die Polizei war demnach mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Bei einer weiteren Kundgebung gegen Polizeigewalt am Abend gab es den Angaben zufolge keine nennenswerten Vorkommnisse.

© dpa-infocom, dpa:210320-99-903058/3