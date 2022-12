Design- und Weihnachtsmärkte in Stuttgart: Wo man kreative Geschenke kaufen kann

Weihnachten naht und damit auch die alljährliche Bescherung. Wer noch nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, könnte auf den besonderen Design- und Weihnachtsmärkten in Stuttgart fündig werden. Wo man also noch Inspiration für sein nächstes Geschenk findet, haben wir hier zusammengefasst. Lasset die finale Geschenke-Suche beginnen.

Was wird in Stuttgart geboten?

Schöne Bescherung

Ein Markt der besonderen Geschenke, der vom 10.-11. Dezember in der Phönixhalle in Stuttgart stattfindet. Über 100 Aussteller präsentieren hier in weihnachtlichem Ambiente ihre Produkte. Von Wohnaccessoires bis hin zu Schmuck oder Spirituosen aus Manufakturbetrieben – die Auswahl ist auf jeden Fall groß. Die unterschiedlichen Aussteller produzieren ihre Waren ausschließlich im kleinen Stil. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geschenk somit nicht jeder hat, ist groß. Tickets gibt es für rund 9 Euro. Weitere Informationen zum Markt finden Sie hier.

Wann:

Samstag (10.12.) von 11-19 Uhr

Sonntag (11.12.) von 11-18 Uhr

Wo? Phönixhalle im Römerkastell, Stuttgart-Bad Cannstatt

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Kunstkaufhaus 2022

Die Wagenhallen am Stuttgarter Nordbahnhof verwandeln sich dieses Jahr bereits zum 12. Mal in das „Kunstkaufhaus“. Ebenfalls vom 10.-11. Dezember kann hier in die Welt der kreativen Macher eingetaucht werden. Im Kunstkaufhaus gibt es nicht nur Streetwear, Fotografie, oder Illustrationen zu kaufen, sondern auch Nachhaltiges, Wohnaccessoires oder Keramik. Alle angebotenen Produkte sind entweder Unikate oder wurden nur in Kleinserien produziert.

Dieses Jahr bietet der Markt erstmalig auch regionalen Musikern eine Bühne. Zur musikalischen Untermalung werden zudem noch kleine Workshops, Präsentationen, sowie Essensstände aus der Wagenhallen Küche angeboten. Tickets gibt es für 7 Euro im Vorverkauf. Weitere Informationen zum diesjährigen Kunstkaufhaus finden Sie hier.

Wann?

Samstag (10.12.) von 14 bis 21 Uhr

Sonntag (11.12.) von 10 bis 17 Uhr

Wo? Wagenhallen Nordbahnhof, Stuttgart-Nord

Wir brauchen Ihre Zustimmung

Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Mehr erfahren Akzeptieren Dieser Inhalt wird von Instagram bereit gestellt. Wenn Sie den Inhalt aktivieren, werden ggf. personenbezogene Daten verarbeitet und Cookies gesetzt.

Wouahou Winterdorf

Direkt auf dem Marienplatz in Stuttgart findet noch bis zum 18. Dezember das Wouahou Winterdorf statt. Das rund 200 Quadratmeter große Tipi-Zelt hat einiges zu bieten: Neben Ausstellern, die ihre handgemachten Produkte anbieten, spielen unter anderem auch Live Bands und DJ´s im Zelt. Wer selbst kreativ werden möchte, kann zum Beispiel Traumfänger oder auch Upcycling Geschenke basteln. Für Essen und Trinken ist ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei. Das komplette Programm und weitere Informationen finden Sie hier.

Wann?

Bis Sonntag (18.12.)

Wo? Marienplatz, Stuttgart-Süd