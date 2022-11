Diebstahl von mehreren Tausend Euro auf Baustelle

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Obwohl Bauarbeiter eigens Vorkehrungen getroffen hatten, ist Tätern der Diebstahl einer teuren Rüttelplatte gelungen. Ein Baggerfahrer hatte das mehrere Tausend Euro teure und 250 Kilogramm schwere Gerät, das zum Verdichten des Untergrunds verwendet wird, beim Verlassen der Baustelle in Ludwigsburg am Montagnachmittag mit der Baggerschaufel beschwert. «Mutmaßlich gelang es den Tätern den Bagger zu bewegen», teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann hätten sie wohl das Diebesgut auf ein größeres Fluchtfahrzeug geladen.