Dramatische Rettungsaktion in Stuttgart: Neunjährige stürzt durch Dach und muss reanimiert werden

Beim Spielen ist ein neunjähriges Mädchen am Mittwochabend (31.03.) durch ein meterhohes Dach an der Hackstraße gestürzt. Dabei zog sich das Mädchen schwere Verletzungen zu. Nach Angaben der Polizei kletterte die Neunjährige offenbar beim Verstecken spielen mit anderen Kindern gegen 19.15 Uhr auf das Flachdach eines Gebäudes. Dort brach sie durch ein Oberlicht und stürzte in das Gebäudeinnere.

Polizeibeamte und Rettungskräfte brachen ein Fenster des Gebäudes auf, um an das schwer verletzte Kind zu gelangen. Die Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe. Nach erfolgreicher Reanimation brachten die Rettungskräfte das Kind in ein Krankenhaus.