Drei Wochen später: OB-Wahl von Nopper nur «unter Vorbehalt»

Stuttgart (dpa/lsw) - Auch mehr als drei Wochen nach der Wahl zum neuen Stuttgarter Oberbürgermeister ist das Ergebnis der Abstimmungen nach Angaben der Stadt nur «unter Vorbehalt» gültig.

Es seien acht Einsprüche gegen die beiden Wahlgänge eingegangen, die zwar alle zurückgewiesen worden seien. Es könne aber innerhalb eines Monats gegen die Entscheidung über den jeweiligen Einspruch beim Verwaltungsgericht Stuttgart geklagt werden, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer am Mittwoch. «Diese Monatsfrist und gegebenenfalls folgende Gerichtsverfahren sind nun abzuwarten.»

Der CDU-Politiker Frank Nopper hatte die Wahl am 29. November in Stuttgart nach dem amtlichen Endergebnis mit 42,3 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen. Der 59 Jahre alte amtierende Oberbürgermeister von Backnang wird am 7. Januar Nachfolger von Stadtoberhaupt Fritz Kuhn (65, Grüne). Dieser war nach acht Jahren an der Rathausspitze nicht wieder angetreten.