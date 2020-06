Dreijähriges Kind hat Corona: Zwei Kitas in Schwäbisch Gmünd mussten schließen, zwei Schulen könnten ebenfalls betroffen sein

In Schwäbisch Gmünd mussten am Mittwoch (24.6.) zwei evangelische Kindergärten schließen, nachdem ein dreijähriges Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das Kind ging in die Einrichtung "Topolino" und sei vermutlich krank gewesen und habe dabei typischen Symptome einer Corona-Infektion gezeigt, deswegen sei es getestet worden. Das sagte die Sprecherin des Landratsamts für den Ostalb-Kreis unserer Redaktion am Donnerstagmittag (25.6.). Nach dem positiven Test des Kindes wurde die Kita sofort geschlossen. Für das Kind, seine Eltern, seine beiden Geschwister wurde ebenso wie für die direkten Kontaktpersonen in der Kita behördliche Quarantäne angeordnet. Die sieben Mitarbeiter und die 16 Kinder, die die Einrichtung besuchen, wurden auf das Coronavirus getestet, die Ergebnisse stehen aber noch aus. (Stand 25.06.12.30 Uhr)

Da die Mutter als Erzieherin in der Einrichtung "Brücke" in Schwäbisch Gmünd arbeitet, wurde auch diese Einrichtung vorsorglich geschlossen. Nun gibt es aber eine Entwarnung: Das Testergebnis der Mutter war negativ. Die beiden älteren Geschwister des Kindes gehen auf eine Grundschule und eine weiterführende Schule. Da bislang keine positiven Testergebnisse der Geschwister vorliegen, läuft der Schulbetrieb dort bislang normal weiter. "Die Schüler und Mitarbeiter der Schule, die mit den Geschwistern in Kontakt waren, sind aktuell noch Personen zweiten Grades, aber falls die Testergebnisse der Geschwister ebenfalls positiv sein sollten, geht es mit der Rückverfolgung der Infektionsketten und der Quarantänemaßnahmen weiter", sagte die Sprecherin des Landratsamtes. Man wisse nicht, wo sich das Kind mit dem Coronavirus angesteckt habe. "Es ist aber schon verwunderlich, dass die Mutter, die ja naturgemäß einen sehr engen Kontakt mit ihrem dreijährigen Kind hat, negativ getestet wurde."

Nach Angaben des Landratsamt gibt es im gesamten Ostalbkreis derzeit 31 gemeldete, aktive Corona-Fälle (Stand Mittwoch 24.06.).