Durchsuchung in Stuttgart: Verdacht auf Betrug bei Abrechnungen von Corona-Tests

Zwei Männer im Alter von 36 und 41 Jahren stehen im Verdacht, Corona-Bürgertests ohne die hierfür erforderliche Genehmigung abgerechnet zu haben.

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer dem Gesundheitsamt aufgefallen, nachdem eine erhebliche Diskrepanz zwischen den tatsächlich durchgeführten und den abgerechneten Tests festgestellt worden war. Die Tatverdächten haben lediglich die Genehmigung zum Betrieb und zur Abrechnung von vier Teststellen. Es besteht der Verdacht, dass die Beschuldigten zusätzlich zu diesen vier Teststellen fünf weitere Teststationen im Großraum Stuttgart und eine in Nürnberg ohne die erforderlichen Genehmigungen betrieben haben. Gegenüber dem Kostenträger sollen die Beschuldigten behauptet haben, sämtliche der von ihnen abgerechneten Bürgertests seien ausschließlich in den vier zugelassenen Teststationen durchgeführt worden.

Vermögenswerte von mehreren Hunderttausend Euro gesichert

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart, die gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt, hat am 13. April mit über 30 Beamtinnen und Beamten zehn Corona-Teststellen sowie die Wohnsitze der beiden Männer durchsucht. Unterstützt wurden sie in Nürnberg durch Kräfte der Bayerischen Polizei. Bei der Aktion wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt: Neben Abrechnungsunterlagen auch digitale Daten, die der weiteren Auswertung bedürfen. Zudem wurden Vermögenswerte von mehreren Hunderttausend Euro gesichert. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg dauern an.