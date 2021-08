Ehepaar aus Schwäbisch Gmünd vermisst: Polizei bittet Bevölkerung "dringend" um Hilfe

Das Polizeipräsidium Aalen hat am Freitagabend (20.08.) eine Öffentlichkeitsfahndung für ein vermisstes Ehepaar aus Schwäbisch Gmünd. Demnach verließen Edmund (71) und Ingeborg Stromer (69) am Montag (16.08.) "ihr gewohntes Lebensumfeld in Schwäbisch Gmünd und sind seither unbekannten Aufenthalts".

Bisherige Ermittlungen hätten nicht zum Auffinden der Vermissten geführt, so die Polizei. Das Ehepaar könne sich eventuell im benachbarten Ausland aufhalten. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer gesundheitsgefährlichen Notlage befinden."

Foto der Vermissten und Fragen der Polizei

Deshalb bitte die Kriminalpolizei nun "dringend" um Hinweise - und fahndet auch mit Fotos des Paares (hier einsehbar):

Wer kann Hinweise auf den Aufenthaltsort geben?

Wer hatte in den letzten Tagen persönlich, telefonisch, über E-Mail oder soziale Medien Kontakt zum Ehepaar

Fielen die beiden in den letzten Tagen irgendwo auf?

Fiel in den letzten Tagen irgendwo ein weißer Opel Vivaro mit dem Kennzeichen M-VT 5389 auf, mit dem die beiden Vermissten möglicherweise unterwegs sind?

Hinweise werden von der Kripo Aalen unter Telefon 07361/5800 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.