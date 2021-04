Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Wagen war am Samstagabend aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Auto des 49-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.

