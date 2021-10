Am Sonntagmorgen (10.10.) ist es zu einem Einbruch in einem Baumarkt in der Graf-von-Soden-Straße gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Polizeipräsidium Aalen gegen 5 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei verschafften sich die Täter Zugang zum Baumarkt und versuchten in den Tresorraum zu gelangen. Es blieb beim Versuch.

Da die Polizei davon ausging, dass noch Täter im Gebäude waren, fuhr sie mit starken Polizeikräften an den