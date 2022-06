In der Nacht zum Donnerstag (23.06.) ist in die Wilhelma in Stuttgart eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten die Täter offenbar einen Zaun zum Zoo in Bad Cannstatt überstiegen. Anschließend brachen sie den Popcornautomaten in der Nähe des Hauptkiosks auf.

Einbrecher stehlen Bargeld

Aus dem Automat stahlen die Diebe rund Hundert Euro Münzgeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhinweisen.