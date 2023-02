Einbruchserie im Kreis Ludwigsburg: Polizei fasst mutmaßliche Täter

Eine Serie von Einbrüchen im Landkreis Ludwigsburg ist möglicherweise aufgeklärt worden. Wie die Polizei mitteilt, sollen zwei 23-Jährige Männer dafür verantwortlich sein, die sich wegen einer anderen Sache bereits seit Ende Januar in Untersuchungshaft befinden. Auch gegen einen 37-Jährigen werde ermittelt – er soll die beiden mutmaßlichen Täter als Fahrer unterstützt haben.

Kam ein gestohlenes Werkzeug bei Einbrüchen zum Einsatz?

Die Männer sollen im Januar in vier Feuerwehr-Gerätehäuser eingebrochen sein und dabei teilweise hydraulische Werkzeuge erbeutet haben. Eines der Werkzeuge sei mutmaßlich bei weiteren Straftaten zum Einsatz gekommen – darunter der Aufbruch eines Geldautomaten.

Zusätzlich stehen die beiden Männer laut Polizei im Verdacht, am 22. Januar bei zwei Autohändlern in Ludwigsburg eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie zwei Autos und eine Geldzählmaschine gestohlen haben. Auch hier könnte das gestohlene Werkzeug zum Einsatz gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.