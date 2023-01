Einsätze am Flughafen Stuttgart: Herrenloses Gepäck beschäftigt Polizei

Liegen gelassene Gepäckstücke haben am verlängerten Wochenende die Polizei am Flughafen Stuttgart beschäftigt. Gleich zweimal mussten Bereiche am Terminal 3 abgesperrt werden.

Tasche neben dem Mülleimer entsorgt

Der erste Einsatz ereignete sich am Freitag (06.01.). Eine Streife der Bundespolizei hatte eine Tasche in der Nähe eines Mülleimers entdeckt. Der betroffene Bereich wurde abgesperrt, die Tasche näher untersucht. In der Tasche befanden sich ein Karton und eine Plastiktüte. Der kurz nach dem Einsatz gefundene Besitzer gab an, die Tasche dort entsorgt zu haben.

Etikett gibt Hinweise auf den Besitzer

Zu einem weiteren Einsatz kam es am Sonntag (08.01.). Dem Zoll war ein Koffer aufgefallen, der nicht zugeordnet werden konnte. Daraufhin verständigten die Zollbeamten die Polizei. Ein Besitzer des Gepäcks konnte zunächst nicht ermittelt werden, weshalb auch hier der betroffene Bereich abgesperrt werden musste. In dem Koffer befanden sich Kleidungsstücke und Alltagsgegenstände. Ein Etikett gab Hinweise auf den mutmaßlichen Besitzer. Der Koffer wurde an die Flughafenwache übergeben.

Polizei am Flughafen Stuttgart appelliert an Reisende

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang an Reisende. "Lassen Sie keine Gepäckstücke unbeaufsichtigt stehen, auch nicht für kurze Zeit", heißt es in einer Pressemitteilung zu den Vorfällen am Montag. "Sollten Sie Gepäckstücke am Flughafen vergessen haben, ist dies unverzüglich der Bundespolizei oder dem Flughafenbetreiber zu melden!"