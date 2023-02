Einschränkungen im Stuttgarter S-Bahnverkehr dauern an

Stuttgart (dpa/lsw) - Bis Freitag müssen sich Reisende auf Einschränkungen im S-Bahnverkehr im Raum Stuttgart einstellen. Mehrere defekte Weichen im Bereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes sind nach Angaben eines Sprechers der Deutschen Bahn (DB) vom Mittwoch nicht befahrbar. Seit Mittwochvormittag gibt es deshalb Abweichungen im Stuttgarter S-Bahnverkehr.

Alle Linien verkehren lediglich im Halbstundentakt. Gewöhnlich fahren die Züge jede Viertelstunde. Die Linien S1, S2, S4 und S5 verkehren weiterhin auf der regulären Strecke. Die Züge der Linie S3 fahren nur einen Teil der Strecke zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Die Fahrten der S6 und der S60 beginnen und enden in Zuffenhausen. Fahrgäste, die von hier in Richtung Schwabstraße fahren wollen, wird empfohlen, auf die S4 oder S5 auszuweichen.

An den defekten Weichen müssten Bauteile ausgetauscht werden, so der DB-Sprecher. Die Austauscharbeiten würden am Donnerstagabend beginnen. Mit Betriebsbeginn am Freitag um 4.00 Uhr sollen die S-Bahnen wieder regulär fahren.

Reisende sollten auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen achten. Des weiteren empfiehlt die Bahn Fahrgästen, sich online über ihre Zugverbindungen zu informieren.