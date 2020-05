Erdmannhausen: Polizisten finden 33-jährige Vermisste am Bahnhof

Die am Mittwochmorgen (27.05.) als vermisst gemeldete 33-Jährige aus Erdmannhausen ist von Polizisten noch am selben Abend am dortigen Bahnhof angetroffen worden. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit, das zuvor eine Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht hatte. Nach Angaben der Polizei waren am Mittwoch in der Umgebung von Erdmannhausen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenbesatzungen, Personensuchhunden und einem Polizeihubschrauber durchgeführt worden.

Über den Zustand der Vermissten und die Hintergründe ihres Verschwindens machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.