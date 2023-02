Erleichterung in Schrozberg: Verschwundene Tochter (15) ist wieder aufgetaucht

Ein Facebook-Beitrag sorgte in der Region Stuttgart seit Samstag (18.02.) für Aufsehen: Eine Mutter aus Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) suchte mit Foto und Personenbeschreibung nach ihrer 15-jährigen Tochter. Sie werde seit Donnerstag (16.02.) vermisst. Der Beitrag wurde mittlerweile fast 5.000 mal geteilt und findet sich in zahlreichen Gruppen.

Mittlerweile ist die 15-Jährige wohl wieder zuhause. Das geht aus einem Artikel der "Südwest Presse" vom Montag (20.02.) und zahlreichen Facebook-Kommentaren hervor.

Warum die Polizei keine Öffentlichkeitsfahndung einleitete.

Die Polizei war in den Fall involviert, ging aber davon aus, dass sich die 15-Jährige nicht in Gefahr befand. Sie sei nicht "verschollen", Kontakt habe bestanden, so ein Sprecher am Montag 20.02.) auf Nachfrage. Man sah deshalb keine rechtliche Grundlage, eine Öffentlichkeitsfahndung einzuleiten.